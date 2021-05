Kritiek planbare zorg, zoals kankerbehandelingen, kan in 51 procent van de ziekenhuizen niet volledig volgens planning worden geleverd, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vrijdag. Dat beeld is bijna vergelijkbaar met vorige week, alhoewel de situatie in de ziekenhuizen iets is verslechterd, zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

Kritiek planbare zorg is zorg die binnen zes weken noodzakelijk is om gezondheidsschade bij de patiënt te voorkomen. Dat niet alle ziekenhuizen dit zoals gepland kunnen leveren, betekent dus dat de uitgestelde kritieke zorg op korte termijn ingehaald moet worden, aldus de NZa. Negen ziekenhuizen hebben al laten weten dat dit niet gaat lukken binnen de zes weken, maar volgens de zorgautoriteit kan die zorg ook worden overgenomen door bijvoorbeeld andere zorginstellingen.



Planbare zorg, zoals knie-, heup- of staaroperaties, kan in 35 procent van de ziekenhuizen helemaal niet plaatshebben. De overige ziekenhuizen verrichten dit soort ingrepen nog wel deels. De acute en semi-acute zorg kan overal nog steeds altijd worden verleend.