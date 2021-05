De Europese Commissie heeft namens de EU-landen voorgesteld ook gezamenlijk geneesmiddelen tegen COVID-19 te gaan inkopen. Het voorstel is nog niet definitief, maar volgens vicevoorzitter Margrethe Vestager is het "broodnodig" dat de Europese Unie naast een voorraad vaccins ook voor voldoende medicijnen tegen de ziekte zorgt.

Volgens de Deense moet het EU-beleid zich richten op de hele fase, van onderzoek naar en ontwikkeling van COVID-19-geneesmiddelen tot en met de toepassing ervan. Verschillende farmaceuten, waaronder Pfizer, Merck en Roche, investeren al in behandelingen die moeten voorkomen dat COVID-19-patiënten in het ziekenhuis belanden en zieken sneller helpen te herstellen.



Tot nu toe heeft het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) nog maar één middel voor de EU goedgekeurd. Het gaat om remdesivir, dat wordt toegediend aan COVID-19-patiënten die zuurstof nodig hebben. De commissie heeft daarvan al enkele tienduizenden doses voor de EU aangekocht van de Amerikaanse fabrikant Gilead Sciences.



Volgens EU-bronnen hoopt de commissie dat nog dit jaar drie of meer medicijnen op de Europese markt toegelaten kunnen worden.