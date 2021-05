Premier Markus Söder zegt dat de Duitse deelstaat Beieren deze maand weer opengaat voor toeristen. Vanaf 21 mei zou vakantie weer mogelijk moeten zijn in regio's met een laag besmettingspercentage. Beieren is een populaire bestemming voor reizigers uit Duitsland en daarbuiten.

In heel Duitsland is het aantal nieuwe besmettingen gedaald na een langdurige lockdown. Berlijn en verschillende deelstaten, waaronder Beieren, willen ook de volledig gevaccineerden en herstelde coronapatiënten vrijstellingen verlenen.

Söder zei dat hotels, vakantieappartementen, campings, openluchtrestaurants, theaters, concertzalen, operagebouwen en bioscopen weer open mogen in gebieden met minder dan 100 coronabesmettingen per 100.000 inwoners over de afgelopen zeven dagen. Verschillende maatregelen tegen het virus blijven wel van kracht, zei Söder. Hiertoe behoren de sluiting van de openluchtrestaurants om 22.00 uur en de mondkapjes- en testvoorschriften.

Ook andere Duitse deelstaten bekijken nu of er in de komende tijd versoepelingen doorgevoerd kunnen worden.