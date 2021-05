Burgemeesters in het Veiligheidsberaad hebben begrip voor het uitstellen van het afschalen van de coronamaatregelen. De voorzitters van de 25 veiligheidsregio's vinden dat de besmettingscijfers en het aantal patiënten in ziekenhuizen eerst sneller omlaag moeten, voordat het kabinet een volgende stap kan nemen.

De burgemeesters zijn tevreden over de eerste stap. Zij hebben vooralsnog weinig problemen gehad met de handhaving.



Het Veiligheidsberaad bespreekt maandagavond onder meer de status van het toegangstesten. De burgemeesters in het beraad willen graag weten welke gegevens die testen opleveren. Met toegangstesten mogen mensen alleen naar bijvoorbeeld een evenement, voetbalwedstrijd of museum met een recente negatieve coronatest. Ook staan de coronamaatregelen opnieuw op de agenda.



Bij de burgemeesters schuiven demissionair ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) aan. Ook GGD-baas André Rouvoet is aanwezig.