Duitsers die volledig zijn gevaccineerd tegen of genezen van COVID-19, hoeven zich binnenkort niet langer aan een aantal strenge coronamaatregelen te houden, net zoals mensen die negatief zijn getest op het coronavirus. Het parlement in Berlijn buigt zich deze week over een wetsvoorstel van deze strekking, maar een meerderheid heeft zich er al achter geschaard.

Gevaccineerden en mensen die zijn hersteld krijgen sneller, en zonder test, toegang tot winkels, kappers en andere dienstverleners. Ook krijgt deze groep vrijstelling van de avondklok en recht op een groter aantal sociale contacten.



Bij terugkeer in Duitsland hoeven ze niet in quarantaine, tenzij ze terugkomen uit een gebied waar een hardnekkige virusvariant rondwaart. De huidige mondkapjesverplichtingen en de afstandsregels blijven wel gewoon gelden. Sommige deelstaten passen onderdelen van de nieuwe regels, die waarschijnlijk zaterdag officieel ingaan, alvast toe.



Ruim een op de twaalf van de 84 miljoen Duitsers is inmiddels volledig gevaccineerd. Drie miljoen inwoners zijn genezen verklaard van COVID-19.