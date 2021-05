Het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) is een onderzoek gestart naar de mogelijke uitbreiding van de inzet van het Pfizer-vaccin. Het vaccin van farmaceut Pfizer/BioNTech is op dit moment goedgekeurd voor gebruik voor personen van zestien jaar en ouder. Het medicijnagentschap gaat nu kijken of het vaccin ook in de leeftijdscategorie twaalf tot vijftien jaar kan worden ingezet.

De farmaceuten begonnen eind maart met het testen van het vaccin op kinderen. Aan die proeven deden in totaal ongeveer 4.500 kinderen mee.



Het EMA zegt naar de door de farmaceuten aangeleverde data te kijken om te bepalen of het vaccin ook veilig en doeltreffend kan worden ingezet bij de tieners. De uitkomst van dit onderzoek wordt in juni verwacht.