Honderdduizenden arbeidsmigranten die in Nederland wonen en werken, maar niet staan ingeschreven bij een gemeente, komen vooralsnog niet in aanmerking voor een vaccinatie tegen COVID-19. Dat laat het ministerie van Volksgezondheid weten aan Trouw en Platform voor Onderzoeksjournalistiek Investico.

Volgens artsen en virologen is dit verontrustend omdat het om een grote risicogroep gaat die ook voor anderen een groter risico vormt.



Op dit moment worden alleen arbeidsmigranten gevaccineerd die zijn opgenomen in de reguliere Basisregistratie Personen (BRP). Een praktisch probleem is dat zo'n 250.000 arbeidsmigranten niet staan ingeschreven in de BRP, blijkt uit een schatting in 2019. Na vier maanden moeten arbeidsmigranten zich bij de gemeente inschrijven in de BRP, maar een groot deel doet dit niet en blijft lange tijd ongeregistreerd in Nederland. Daardoor zijn deze mensen moeilijk te vinden voor de overheid.



Het ministerie denkt na of het wenselijk is alle arbeidsmigranten in te enten. De Gezondheidsraad adviseerde eerder om daarvoor het Janssen-vaccin in te zetten, omdat dit vaccin slechts uit één prik bestaat. Viroloog Bert Niesters van het Universitair Medisch Centrum Groningen zegt tegen Trouw dat arbeidsmigranten alleen al een vaccinatie aangeboden moeten krijgen omdat ze - ingeschreven bij een gemeente of niet - betalen voor een zorgverzekering.