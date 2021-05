De kampioenswedstrijd tussen Ajax en FC Emmen trok ongeveer twaalfduizend Ajax-fans naar het stadion, meldt de gemeente Amsterdam vanavond. De gemeente zegt niet te hebben ingegrepen tegen deze drukte om "ongeregeldheden en escalatie van geweld te voorkomen".

De keuze om niet in te grijpen heeft er volgens de gemeente ook voor gezorgd dat er geen massale verplaatsing van supporters naar de open terrassen van de binnenstad zou plaatsvinden.



De politie heeft niet hoeven in te grijpen tegen verstoringen van de openbare orde, zo stelt de gemeente. Wel zijn vijftien mensen gearresteerd voor onder meer het bezit van vuurwerk of wapens.