Peter van der Voort, coördinator voor ic-bedden in het noorden van het land, zegt zondag tegen Omrop Fryslân dat bijna alle ic-bedden bezet zijn. Hij noemt de situatie "buitengewoon ernstig".

De coördinator licht toe dat 70 procent van de ic-bedden wordt bezet door patiënten uit de eigen regio en 30 procent door patiënten die van elders zijn overgeplaatst.



De hoge coronadruk heeft ook in het noorden gevolgen voor andere zorg. Zo zijn in Groningen bijvoorbeeld operaties van mensen met slokdarmkanker uitgesteld. "We kunnen nu nog net de acute zorg blijven verlenen, maar bereiken ook daar de grenzen. Mogelijk kunnen we ook die zorg de komende week al niet meer bieden", zegt Van der Voort tegen de regionale omroep.