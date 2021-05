Het VieCuri Medisch Centrum in Venlo hanteert sinds zaterdagmiddag noodgedwongen een opnamestop van nieuwe patiënten. Het ziekenhuis ligt momenteel vol, zegt het VieCuri zondagochtend tegen L1.

Het opnamestopbesluit is in samenspraak met de AmbulanceZorg Limburg-Noord en de lokale huisartsenpost genomen, aldus een woordvoerder van het ziekenhuis tegen de Limburgse omroep.



Volgens het VieCuri kwamen de afgelopen dagen meer nieuwe patiënten via de spoedeisende hulp binnen dan er weggingen. Nieuwe patiënten worden doorverwezen naar andere ziekenhuizen in de omgeving.



De zegspersoon spreekt tegenover L1 van een "heel vergaande maatregel. Als ziekenhuis willen we dit uiteraard liever niet. We halen altijd alles uit de kast om elke patiënt goede zorg te bieden. Maar elk ziekenhuis heeft zijn maximale capaciteit."



Het is niet bekend hoelang de maatregel gaat gelden.