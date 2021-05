Het is de eerste zaterdag sinds de versoepelingen van de coronamaatregelen dat niet-essentiële winkels weer op zijn voor winkelen zonder afspraak. In combinatie met het weer - op veel plaatsen droog met af en toe wat zon - leidt dat tot drukte in verschillende binnensteden.

De gemeente Eindhoven heeft mensen opgeroepen niet meer naar de binnenstad te komen omdat het er te druk is. "Het is erg druk in de binnenstad. Kom niet meer naar de binnenstad als het niet nodig is. Houd 1,5 meter afstand!", schrijft de gemeente zaterdagmiddag op Twitter.



Ook in Leiden doet de gemeente de dringende oproep niet langer naar het centrum van de stad te komen. "Als je je bezoek kunt uitstellen, doe je inkopen dan op een rustiger moment."



In Amsterdam is het op sommige plaatsen eveneens druk. In de Kalverstraat en op de Nieuwendijk heeft de gemeente om die reden eenrichtingsverkeer ingesteld. Het is voor het eerst sinds december dat die maatregel weer nodig is.