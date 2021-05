Het aantal coronapatiënten in de leeftijd tussen dertig en vijftig jaar in de ziekenhuizen is gestegen. De toename is zowel op de intensive care als op reguliere afdelingen gaande, meldt Trouw zaterdag.

De daling van de gemiddelde leeftijd van COVID-19-patiënten komt enerzijds door vaccinatie van ouderen. Anderzijds stijgt het aantal zieke jongere mensen ook in absolute zin. Een mogelijke oorzaak daarvan is de Britse variant van het virus, aldus de krant.

De cijfers bevestigen volgens hoogleraar inwendige geneeskunde Robin Peeters het vermoeden van artsen en verpleegkundigen. "Collega's in het hele land hebben het over al die jonge patiënten die ze zien, maar cijfers ontbraken nog. Nu is er steeds meer bewijs voor de stelling dat meer jonge mensen door corona in het ziekenhuis belanden", zegt hij in Trouw.

Volgens Peeters heeft drie kwart van de patiënten tussen de dertig en vijftig jaar geen andere aandoening of stoornis. "Het zijn gezonde jonge mensen die nu hartstikke ziek in het ziekenhuis liggen", zegt hij.