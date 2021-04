In de Verenigde Staten zijn inmiddels 100 miljoen mensen volledig gevaccineerd tegen COVID-19. Dat heeft Jeff Zients, de Witte Huis-coördinator voor de strijd tegen het coronavirus, vrijdag gezegd. Dat is bijna een verdubbeling van het aantal in een maand tijd. Eind maart waren 55 miljoen Amerikanen volledig gevaccineerd.

"Dat betekent dat 100 miljoen Amerikanen een gevoel van opluchting en gemoedsrust ervaren, in de wetenschap dat zij na een lang en zwaar jaar beschermd zijn tegen het virus. In de wetenschap dat hun besluit zich te laten inenten niet alleen henzelf beschermt, maar ook hun familie, vrienden en woonomgeving."



Inmiddels is 40 procent van alle volwassenen in de VS gevaccineerd. Zij kunnen volgens het CDC, het Amerikaanse RIVM, veilig naar buiten om hun activiteiten te hervatten, zonder mondkapje.