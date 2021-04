Tijdens de coronacrisis is meer dan de helft van de Nederlanders minder gaan sporten, blijkt uit onderzoek dat onderzoeksbureau Kantar uitvoerde voor NOC*NSF.

De maatregelen die gepaard gaan met de coronapandemie hebben een grote invloed op ons sportgedrag, ziet de sportkoepel. Vooral mensen die binnensporten beoefenen zijn minder gaan sporten. Om de kans op verspreiding van het coronavirus te verkleinen, zijn veel sportaccommodaties als sportscholen al langere tijd dicht.

Van de meer dan drieduizend ondervraagde respondenten liet 52 procent weten minder te sporten of helemaal te zijn gestopt met sporten sinds het begin van de coronacrisis. 43 procent zegt zich fysiek minder fit te voelen, zo bleek uit het onderzoek.



Het onder voorwaarden weer toestaan van binnensporten zou volgens het stappenplan van het kabinet op zijn vroegst gepland staan op 11 mei. Of de coronacijfers aanleiding geven tot verdere versoepelingen, moet echter nog blijken. Het kabinet komt dit weekend weer samen in het Catshuis om te bespreken of en in hoeverre de volgende stap in het versoepelingsproces kan worden gezet.