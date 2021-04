Door een administratieve fout hebben donderdag 40.000 mensen die in 1963 zijn geboren te vroeg een uitnodiging voor een coronaprik ontvangen, meldt het RIVM. De leeftijdsgroep is eigenlijk nog niet aan de beurt voor een vaccin, maar de mensen die toch al een uitnodiging ontvingen, mogen bij wijze van uitzondering wel een afspraak maken bij de GGD.

Deze week ontvangen mensen geboren in 1955 en de eerste mensen uit 1961 een uitnodiging voor een coronaprik. Daarna zijn dan eigenlijk eerst nog de mensen geboren in 1962 aan de beurt, voor die uit 1963 in aanmerking komen voor het vaccin. Mensen die tussen 1956 en 1960 zijn geboren worden niet via de GGD, maar via de huisarts ingeënt.