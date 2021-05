Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gestegen tot boven de 2.700, voor het eerst sinds 7 januari. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2.704 mensen met COVID-19. Dat zijn er 93 meer dan op woensdag. In de afgelopen vijf dagen steeg het aantal opgenomen coronapatiënten met 190, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Vooral op de verpleegafdelingen wordt het steeds drukker. Daar liggen nu 1.891 coronapatiënten, tweehonderd meer dan afgelopen zondag en het grootste aantal sinds 12 januari. Het aantal coronapatiënten op de intensive care daalde van 814 naar 813. Dat schommelt nu bijna twee weken tussen de 800 en 850.



Het aantal nieuwe opnames blijft groot. Ziekenhuizen hebben in het afgelopen etmaal 338 nieuwe coronapatiënten opgenomen op een intensivecare- of verpleegafdeling. In de afgelopen zeven dagen zijn 2.114 coronapatiënten in een ziekenhuis beland, gemiddeld 302 per dag.