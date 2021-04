Het aantal mensen in Europa dat volledig is ingeënt tegen het coronavirus, ligt inmiddels hoger dan het aantal vastgestelde besmettingen. Dat zegt de Europese directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Directeur Hans Kluge zei dat sinds de eerste coronagevallen 5,5 procent van de Europeanen -zo'n 51 miljoen mensen- besmet is (geweest), terwijl inmiddels al 7 procent volledig is gevaccineerd. 16 procent van de Europese bevolking heeft al minstens één prik ontvangen.



De WHO rekent meer dan vijftig landen tot Europa. Het gaat om EU-lidstaten zoals Nederland, maar ook om landen als Kazachstan en Oezbekistan in Centraal-Azië.