Volgens het ministerie van Volksgezondheid blijft "het streven" dat iedere volwassene die dat wil begin juli een eerste coronaprik kan krijgen.

Ook het plan om in de tweede helft van mei alle zestigplussers en mensen met een hoog medisch risico te hebben geprikt, hoeft volgens het ministerie niet bijgesteld te worden. Donderdag bleek dat deze week minder coronavaccins worden toegediend dan eerder werd verwacht.



Volgens een woordvoerder van het ministerie hebben de schommelingen op het coronadashboard te maken met de wisselende leveringen van coronavaccins. De leveringen van met name AstraZeneca vallen geregeld tegen, maar volgens de woordvoerder worden de schommelende leveringen meegenomen in de planning.