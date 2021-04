Eén dosis van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech of AstraZeneca zou het aantal besmettingen binnen het gezin met bijna de helft verminderen, meldt de Engelse gezondheidsdienst PHE dinsdag op basis van onderzoek.

Volgens de studie zijn mensen die drie weken na een eerste prik besmet raken met het virus 38 tot 49 procent minder vatbaar om het virus door te geven aan andere gezinsleden dan mensen die niet gevaccineerd zijn. Dat geldt ongeacht de leeftijd van de besmette persoon of zijn gezinsleden.



"Dit is fantastisch nieuws. We wisten al dat vaccins levens redden en deze studie, de meest complete die reeds in reële omstandigheden is uitgevoerd, toont aan dat ze ook de transmissie van dit dodelijke virus verminderen", reageerde de Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock.



De studie volgde 57.000 mensen uit 24.000 gezinnen waar een gevaccineerde persoon positief testte en vergeleek de besmettingscijfers met bijna één miljoen contacten tussen mensen die niet ingeënt zijn.