Willem-Alexander heeft de Nationale Toost op Koningsdag gebruikt om te proosten op iedereen die zich inzet in coronatijd. De jarige koning hief het glas op alle mensen "die ons actief en passief helpen in deze verschrikkelijke coronapandemie", zo was te zien in de uitzending van Tijd voor MAX.

"Actief zijn diegenen die in de zorg werken, in de verpleging , maar ook in de logistiek. In de ic's die zo vol staan op dit moment en waar kei- en keihard gewerkt wordt om voor ieder mensenleven het beste te doen", sprak Willem-Alexander.

"Passief zijn diegenen die zich met vallen en opstaan houden aan de coronaregels zodat we samen zo snel mogelijk uit deze verschrikkelijke pandemie kunnen komen."



De koning toostte daarnaast op de gezondheid. "Op Nederland, dat zo snel mogelijk weer normaal aan zijn leven kan beginnen, en tot Koningsdag volgend jaar in normale omstandigheden."