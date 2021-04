Het programma in Eindhoven zit er voor koning Willem-Alexander en zijn gezin op. Ze gaan nu terug naar Den Haag, waar er nog genoeg te doen is. Zo is het om 16.30 uur tijd voor de Nationale Toost en is er vanaf 20.00 uur een concert vanaf Paleis Noordeinde.

Koning Willem-Alexander, Máxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane brachten in de Lichtstad een bezoek aan de High Tech Campus, waar veel technologiebedrijven zitten.

Bij een van de programmaonderdelen, plaatsten de familie hun handen in de vorm van een hartje. Op die manier stonden ze stil bij al het harde werk dat de mensen in de zorg verrichten.