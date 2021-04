Het Vondelpark in Amsterdam is dinsdagmiddag tijdelijk gesloten omdat het te druk is. De gemeente meldt via Twitter dat mensen het park niet meer in mogen.

Vanwege Koningsdag en het mooie weer besloten veel mensen het park op te zoeken. De gemeente vraagt mensen drukke plekken te vermijden en voldoende afstand te bewaren.

Eerder op de dag besloot de gemeente al de zijingangen van het park af te sluiten, maar dat had onvoldoende effect.