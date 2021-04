Een gezin in de Amerikaanse staat Florida wordt ervan verdacht tienduizenden flessen bleekmiddel te hebben verkocht als geneesmiddel voor COVID-19, meldt de Amerikaanse nieuwszender NBC.

De vader en drie zonen zouden het bleekmiddel hebben aangeboden als wondermiddel tegen COVID-19 en andere ziektes. Ze worden verdacht van fraude en het schenden gerechtelijke bevelen te stoppen met de verkoop van het nepgeneesmiddel.



Uit rechtbankdocumenten blijkt dat de familie het brouwsel maakte in een achtertuin in de plaats Bradenton, ten zuiden van de stad Tampa. Ze zouden daarmee tussen de 32.000 en 123.000 dollar (omgerekend tussen de 26.000 en 101.000 euro) per maand hebben verdiend.