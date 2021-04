In het centrum van Breda kwamen zaterdagmiddag op verschillende plekken groepen mensen bijeen. Volgens een woordvoerder van de politie zijn zo'n tweehonderd boetes uitgedeeld voor het niet naleven van de coronamaatregelen. Inmiddels is het weer rustig in de binnenstad.

Eén persoon werd aangehouden voor het beledigen van een agent. Hoeveel mensen er in totaal op de been waren, kan de woordvoerder niet zeggen, maar het waren er "te veel". Volgens Omroep Brabant werd er gefeest en gedronken.



De politie vroeg mensen te vertrekken. Sommigen deden dat, maar anderen "maakten een blokje om en doken dan ergens anders weer op", aldus de politiewoordvoerder. Rond 18.00 uur heeft de gemeente Breda ook een park in de stad afgesloten, omdat het er te druk werd. Niet veel later werd het park door de politie en de mobiele eenheid ontruimd. Volgens de politie wordt in het park ook 's avonds nog toezicht gehouden.