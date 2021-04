140 Fransen in de stad Épernay hebben afgelopen week een zoutoplossing in plaats van het Pfizer/BioNTech-vaccin toegediend gekregen. Dinsdag even na 12.00 uur kwamen de mensen die inentingen geven erachter dat ze niet met een coronavaccin aan het prikken waren.

"Direct nadat we erachter waren gekomen, zijn we een onderzoek gestart", aldus het ziekenhuis in de nabijgelegen stad Reims, dat de leiding heeft over het vaccinatiecentrum in Épernay in de champagnestreek. Hoe het fout kon gaan, is niet bekendgemaakt.

De zoutoplossing is niet gevaarlijk. De 140 mensen zijn donderdag gebeld en hebben vrijdag alsnog een prik gekregen, of worden 28 april alsnog ingeënt tegen COVID-19.