Het aantal coronapatiënten op de Nederlandse intensive cares (ic's) is gedaald met 21, de grootste afname sinds 13 maart. In totaal liggen nu nog 816 mensen met COVID-19 op de ic's, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Vrijdag nam het aantal coronapatiënten op de ic's al af met twee. Donderdag nam het aantal nog toe met zeventien, de grootste stijging sinds 8 april. In totaal zijn nu 2.514 patiënten met COVID-19 opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 99 minder dan vrijdag.



Verder meldt het RIVM dat in het afgelopen etmaal 8.123 nieuwe positieve coronatests zijn geregistreerd, zo'n 2 procent minder dan gemiddeld in de afgelopen zeven dagen (8.291).