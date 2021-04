In België mogen mensen vanaf 8 mei met maximaal vier personen aan een tafeltje op het terras zitten. De terrassen sluiten om 22.00 uur.

Volgens Belgische media zijn de autoriteiten dat overeengekomen, al moet het nog officieel worden aangekondigd. Dat de terrassen in België op 8 mei opengingen, was al bekend, maar er werd nog onderhandeld over het eindtijdstip.