De omstreden wet die de Duitse regering de bevoegdheid geeft om deelstaten rechtstreeks coronamaatregelen op te leggen, zoals een avondklok en andere beperkingen, is goedgekeurd door het Duitse parlement.

Na de goedkeuring van de Bondsdag stemde donderdag ook de Bondsraad ermee in. De wet wordt van kracht zodra bondspresident Frank-Walter Steinmeier er zijn handtekening onder heeft gezet.



Bondskanselier Angela Merkel en haar regering kunnen dan buiten de deelstaten om lockdowns en andere coronamaatregelen opleggen. Merkel acht federale zeggenschap in de strijd tegen het coronavirus noodzakelijk, omdat de deelstaten geregeld minder streng optreden dan volgens haar nodig is. Vanuit de deelstaten zelf en de oppositie kwam veel kritiek op de wet.