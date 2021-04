De zeer zeldzame bijwerking van het AstraZeneca-vaccin, waarbij mensen na vaccinatie een ernstige vorm van trombose in combinatie met een tekort aan bloedplaatjes ontwikkelden, is mogelijk veroorzaakt door onzuiverheden in het vaccin.

Het gaat om stofjes die niet in het vaccin horen te zitten. Die kunnen in extreme gevallen tot gevolg hebben dat bloedplaatjes worden geactiveerd om te gaan klonteren, schrijven vooraanstaande Duitse onderzoekers in een voorpublicatie waarover de Volkskrant schrijft.



Het vaccin van AstraZeneca maakt gebruik van onschuldige verkoudheidsvirussen. Deze virussen worden gekweekt op zogenoemde cellijnen. Mogelijk zorgen resten van deze cellijnen voor de bijwerking. Als die theorie klopt, dan kan de zeldzame bijwerking mogelijk worden voorkomen door het vaccin beter te zuiveren, stellen de onderzoekers.



Het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) benadrukte dinsdag dat het nog niet zeker is dat de theorie van de wetenschappers klopt. "Het is belangrijk om naar alle verschillende mogelijkheden te kijken, omdat we op dit moment nog niet zeker weten waardoor deze bijwerking veroorzaakt wordt", aldus Sabine Strauss, hoofd van het geneesmiddelenbewakingscomité van het EMA.