De eerste prikken met het coronavaccin van farmaceut Janssen zijn woensdag gezet in het Leidse museum Boerhaave. Vijf ggz-medewerkers kregen de prik in het wetenschapsmuseum, onder toeziend oog van demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge en burgemeester van Leiden Henri Lenferink.

Babette Engelsman, medewerkster van ggz Rivierduinen, was de eerste die de prik in Leiden kreeg. "We hebben de prik echt wel nodig voor het werk. We moeten soms gewoon dichtbij komen", zei Engelsman.



De Jonge zei dat met het "zetten van het eerste Nederlandse vaccin op Nederlandse bodem een mijlpaal is bereikt". Dinsdagavond werd duidelijk dat Nederland met het Janssen-vaccin gaat vaccineren, na het advies van het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) dat de voordelen van het middel opwegen tegen de kleine kans op de bijwerking van trombose en een kleiner aantal bloedplaatjes.