Een werknemer van het vliegveld van Auckland is dinsdag positief getest op het coronavirus, een dag nadat het land een reisbubbel opende met Australië. Het gaat om een medewerker die vliegtuigen uit risicolanden schoonmaakte. Deze persoon was volledig gevaccineerd en zit inmiddels in isolatie, bevestigde de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern. Er wordt momenteel contactonderzoek gedaan.

Volgens Ardern hielden zowel Australië als Nieuw-Zeeland er rekening mee dat er alsnog besmettingen zouden voordoen. Ze heeft nog niet met haar Australische collega Scott Morrison over de besmetting gesproken, maar er is wel contact geweest tussen de gezondheidsministers van beide landen.



Reizigers uit Australië en Nieuw-Zeeland kunnen sinds maandag vrij tussen beide landen reizen en hoeven daarna niet in quarantaine. Zowel Australië als Nieuw-Zeeland heeft de corona-epidemie grotendeels ingedamd met een streng beleid en het volledig sluiten van de grenzen. Met de heropening van de grenzen willen de landen het reizen tussen Australië en Nieuw-Zeeland makkelijker maken.