In het centrum van Rotterdam hebben zaterdagmiddag zo'n vijfhonderd mensen geprotesteerd tegen de coronamaatregelen van de overheid. Volgens de politie is de demonstratie gemoedelijk verlopen. "De politie hoefde niet in te grijpen of mensen aan te houden. Inmiddels zie je dat iedereen weer zijn eigen weg gaat", aldus een woordvoerder.

De demonstranten liepen vanaf ongeveer 12.00 uur van het Stadhuisplein over de Karel Doormanstraat en de Nieuwe Binnenweg naar het Schouwburgplein, waar de mars eindigde. De actievoerders zijn het oneens met het coronabeleid en verzamelden zich na een oproep op sociale media, genaamd 'Mars voor Vrijheid: Mijn leven, mijn kinderen, mijn keuze'.