Lidl gaat, in navolging van onder meer Albert Heijn, in de loop van komende week coronazelftesten verkopen in al haar 437 vestigingen in Nederland. Dat vertelt de supermarktketen vrijdag aan NU.nl.

Het gaat om de Flowflex-test van Acon Biotech, die voor 2,94 euro wordt aangeboden. De verkoopprijs is daarmee hetzelfde als de kostprijs, benadrukt een woordvoerder.

De exacte datum waarop de zelftests te koop zijn, is nog niet bepaald. Dat wordt op een later moment bekendgemaakt op de website van Lidl. Daarnaast krijgen de twintigduizend winkelmedewerkers van het bedrijf allemaal een coronazelftest aangeboden. Met de stap wil het bedrijf bijdragen aan het terugdringen van het virus, zowel onder klanten als onder personeel.