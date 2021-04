Een internationaal team van wetenschappers bevestigt de besmettelijkheid van de Braziliaanse coronavirusvariant in het blad Science. De exacte besmettelijkheid kan twee keer zo hoog zijn als de klassieke coronavirusvariant, al zal dit per land verschillen. De verspreiding hangt af van bijvoorbeeld de aanwezigheid van immuniteit en de bevolkingssamenstelling.

Het OMT gaat uit van 49 procent meer besmettelijkheid ten opzichte van de klassieke coronavirusvariant. Het RIVM maakt zich grote zorgen over de opmars in Nederland, omdat het virus behalve besmettelijker ook resistenter is tegen vaccins.



De P1-variant, zoals het Braziliaanse virus in de wetenschap wordt genoemd, kent zeventien mutaties. Dit zijn toevallige vervormingen, een verschijnsel dat toeneemt naarmate de verspreiding toeneemt waarmee de kans op besmettelijkheid ook toeneemt. De vorm van de uitsteeksels van de mutaties is in het Braziliaanse geval heel geschikt om zich te binden in het menselijk lichaam.