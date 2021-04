Het kabinet zal volgens de NOS vrijdag het besluit nemen om vanaf 15 mei een quarantaineplicht in te voeren voor mensen die vanuit een risicogebied naar Nederland reizen.

Reizigers uit risicolanden zouden eigenlijk nu al tien dagen in quarantaine gaan, maar dat wordt vaak niet nageleefd. Het kabinet wil die plicht gaan handhaven met boetes, waarschijnlijk ter hoogte van 95 euro.



De quarantaine duurt in principe tien dagen, maar kan verkort worden tot vijf dagen als iemand op de vijfde dag een negatieve coronatest krijgt. De plicht gaat waarschijnlijk gelden voor reizigers uit gebieden die code oranje of rood hebben. Op dit moment is dat de hele wereld, omdat het kabinet tot 15 mei een negatief reisadvies heeft afgegeven.