Bij alle supermarkten van Albert Heijn zijn sinds woensdag coronazelftests te koop. Ook online zijn ze te bestellen. Dat heeft het bedrijf woensdag bekendgemaakt.

De tests zijn van Roche Diagnostics en zijn goedgekeurd door de Nederlandse overheid. Het artikel kost 6,99 euro per stuk en klanten kunnen zowel online als in de winkels uitleg krijgen over hoe ze de tests moeten gebruiken.