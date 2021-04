Begin mei gaat een tweede groep Nederlanders naar het buitenland voor een proefvakantie. Ze gaan naar Gran Canaria en krijgen meer vrijheden dan de groep die voor de eerste testvakantie op Rhodos zit. De vakantiegangers op het Spaanse eiland mogen wel hun hotel uit.

Tijdens de testvakanties volgen onafhankelijke onderzoekers hoe Nederlandse vakantiegangers zich op reis gedragen. De vraag is bijvoorbeeld of de reizigers zich aan de daar geldende basisregels houden, zoals handen wassen, mondkapjes dragen en afstand houden.

De bevindingen van het onderzoek op Rhodos worden voorafgaand aan de reis naar Gran Canaria gepresenteerd, zodat eventuele bevindingen "kunnen worden meegenomen", aldus het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Er was veel belangstelling voor de eerste proefreis: voor 189 plaatsen hadden zich 25.000 mensen aangemeld. De vakantiegangers moeten voorafgaand aan de reis een negatieve uitslag van een PCR-test of iets vergelijkbaars laten zien en een sneltest ondergaan. Bij thuiskomst moet dat nog eens en moeten zij ook in quarantaine.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) schrijft in een brief aan de Kamer dergelijke proefreizen ook te willen uitvoeren met andere vervoersmiddelen, zoals de auto, trein of bus.