Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge geven dinsdagavond een nieuwe persconferentie over de stand van zaken rond het coronavirus. De kans is klein dat de bewindslieden versoepelingen aankondigen die volgende week al ingaan.

Afgelopen zondag werd na het Catshuisoverleg al duidelijk dat de voorgenomen versoepelingen niet per 21 april, maar pas op z'n vroegst per 28 april ingaan.

Mogelijk verdwijnt de avondklok dan en kunnen de terrassen weer open. Ook winkels worden mogelijk verder opengesteld. Nu is dat nog niet aan de orde, omdat het demissionaire kabinet het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen te groot vindt.

Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) zei maandag dat het kabinet per week gaat bekijken of de terrassen al open kunnen. Dat kan echter pas als de piek van de derde golf achter de rug is.

Het kabinet overlegt dinsdag voor de persconferentie nog over de maatregelen. Pas daarna neemt het een definitief besluit.