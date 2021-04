Huisartsen op verschillende plekken in Nederland hebben te maken met een tegenvallende opkomst voor de coronavaccinatie. Dat zegt woordvoerder Monique Roedoe van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) dinsdag in het Nederlands Dagblad.

Roedoe spreekt van "wisselende signalen". In Zwolle meldden huisartsen in het afgelopen weekend een opkomst van 50 tot 60 procent. Ook in Rotterdam viel de opkomst vorige week tegen. Maar de woordvoerder kent ook een wijk in Den Haag waar de opkomst wel rond de 90 procent lag.

Om de vaccins toch kwijt te raken, worden soms zelfs andere patiënten gebeld. Op dit moment is het AstraZeneca-vaccin bedoeld voor mensen tussen de 60 en 65 jaar, maar veel artsen gebruiken het volgens de woordvoerder nu ook om "omhoog te prikken". Zo worden bijvoorbeeld mensen van tussen de 65 en 70 jaar benaderd voor een prikafspraak.