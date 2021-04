Farmaceut Janssen uit Leiden heeft een eerste partij van 79.200 doses van coronavaccins aan Nederland geleverd. De doses kwamen maandag aan bij het bedrijf Movianto in Oss, vanwaaruit ze worden verdeeld. 35.000 doses moeten naar ziekenhuizen worden gebracht, zodat die hun zwaarbelaste personeel snel kunnen inenten.

Het vaccin van Janssen, een dochterbedrijf van het Amerikaanse Johnson & Johnson, is het vierde coronavaccin dat in Nederland beschikbaar komt. Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca gingen het Leidse bedrijf voor. In tegenstelling tot de drie andere coronavaccins is van het Janssen-vaccin slechts één prik nodig.

De Gezondheidsraad heeft geadviseerd het Janssen-vaccin met voorrang aan zestigplussers en mensen uit medische risicogroepen te geven. Daarna kan het vaccin aan andere groepen worden gegeven. Het in Nederland ontwikkelde vaccin biedt volgens klinisch onderzoek 66 procent bescherming tegen ziekte en 85 procent bescherming tegen ernstigere vormen van COVID-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt.