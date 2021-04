Apothekers merken dat de sinds kort verkrijgbare coronazelftests in trek zijn. "Sinds de zelftests bij de apotheek verkrijgbaar zijn, zijn er zeker 200.000 verkocht", zegt voorzitter Aris Prins van apothekersorganisatie KNMP tegen het AD.

Volgens hem is het "gigantisch druk" in de apotheek sinds op woensdag 31 maart de eerste zelftest werd verkocht. "Sommige mensen kopen er meteen vier of vijf voor het hele gezin", aldus Prins.

Met de sneltests kunnen mensen zelf testen of zij met het coronavirus besmet zijn. Na ongeveer een kwartier hebben ze de uitslag.

Omdat de zelftests minder betrouwbaar zijn dan de tests die de GGD gebruikt, zijn ze niet geschikt voor mensen met klachten die aan COVID-19 doen denken. Zij moeten nog steeds een afspraak bij de teststraat maken.

Ook na een negatieve uitslag van een zelftest moet je je aan de coronamaatregelen houden, zoals vaak je handen wassen en 1,5 meter afstand houden.