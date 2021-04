Er heerst bij hogescholen onduidelijkheid wanneer zij de deuren weer kunnen openen, aldus een woordvoerder van de Vereniging Hogescholen. Zondag werd na overleg van het kabinet en deskundigen in het Catshuis duidelijk dat de geplande versoepelingen van de coronamaatregelen een week worden opgeschoven naar 28 april. De heropening van de hogescholen stond gepland op 26 april.

Die opening op 26 april werd apart aangekondigd, los van de mogelijke andere versoepelingen vanaf 21 april van onder andere het openen van de terrassen en het afschaffen van de avondklok. En dus is het voor de Vereniging Hogescholen onduidelijk of het uitstel ook voor hen geldt.



Het kabinet wil zondag nog niet zeggen welke versoepelingen er waarschijnlijk komen op 28 april. Versoepelingen die op tafel liggen, zijn de opening van de terrassen, het verruimen van de bezoekersregeling, het opschorten van de avondklok en het deels openen van hbo en universiteiten en verder openstellen van winkels.