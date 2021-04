Menno de Jong, viroloog van het Amsterdam UMC en tevens OMT-lid, gaat onderzoeken of mensen die langer dan zes maanden geleden met het coronavirus besmet zijn geweest slechts één vaccinatie nodig hebben. Dat zegt hij in een interview met AT5.

Mensen die in het afgelopen half jaar positief op het virus getest zijn, kunnen sinds kort bij het maken van een vaccinatieafspraak laten weten dat ze maar één dosis nodig hebben. Personen die langer dan zes maanden geleden besmet zijn geweest, moeten nu nog twee vaccinaties krijgen.

Voor het onderzoek waar De Jong het over heeft, worden 170 mensen gevaccineerd. "We kunnen enerzijds even kijken of die eenmalige vaccinatie volgens het huidige advies goed is voor iedereen, ongeacht of je oud of jong bent of misschien een andere ziekte erbij hebt. Maar ook kunnen we kijken of dat geldt voor mensen die langer geleden besmet zijn geweest. Een jaar geleden, tijdens de eerste golf. Als dat zo is, dan kan het advies van de Gezondheidsraad eigenlijk uitgebreid worden naar mensen die langer geleden besmet zijn."