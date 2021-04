Een 21-jarige bezoeker van een illegaal feest in Antwerpen is in de nacht van zaterdag op zondag overleden. Toen de politie het feest kwam beëindigen, klom hij uit het raam en viel hij naar beneden, meldt Nieuwsblad.

De Belg zou met zeven anderen op de bovenste verdieping van een hotel in een kamer hebben gezeten. De politie ontving meerdere meldingen over geluidsoverlast. Het hotelpersoneel zou de groep vergeefs hebben aangesproken.

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever reageerde geschokt op het incident en betuigde zijn medeleven. "Het overlijden van zo'n jong iemand confronteert ons pijnlijk met de gevolgen van lange lockdownperiodes op het mentaal welzijn, in het bijzonder jongeren", citeert Nieuwsblad.

Er is een onderzoek is naar het incident ingesteld. De andere hotelgasten, het hotelpersoneel en de betrokken politiemensen waren zwaar aangeslagen en zijn opgevangen door slachtofferhulp.