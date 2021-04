Een deel van de kabinetsleden komen zondag in het Catshuis bijeen om met onder anderen RIVM-baas Jaap van Dissel te praten over de corona-aanpak. Volgens ingewijden liggen er versoepelingen op tafel. Maar het Outbreak Management Team (OMT) vreest dat die versoepelingen te vroeg komen, omdat de druk op de zorg toeneemt.

Eerder deze week kwam naar buiten dat het kabinet op 21 april de terrassen wil heropenen en de avondklok wil opheffen als de coronacijfers het toelaten. Het kabinet wil daarnaast dat studenten in het hoger onderwijs weer naar college kunnen. Zij moeten dan vooraf getest worden en zich houden aan de coronaregels, zoals onderling 1,5 meter afstand houden.

Ook voor winkels wordt wellicht meer mogelijk, maar ingewijden betwijfelen of die versoepeling de eindstreep haalt. Winkels mogen nu al op afspraak klanten ontvangen of producten laten afhalen.

Zondag worden geen formele besluiten genomen. Dinsdag geven demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) weer een persconferentie. Zij zullen dan een plan voor een stapsgewijze heropening van de samenleving ontvouwen.

De Jonge waarschuwde vrijdag in het RTL-programma BEAU voor al te veel optimisme. Hij wilde in de uitzending niet op de besluitvorming van dinsdag vooruitlopen. "Maar ik wil wel toevoegen dat we geen domme dingen gaan doen voor de zorg."