Coronacommissaris Pedro Facon heeft zich uitgesproken tegen een eventuele heropening van Belgische cafés en restaurants op 1 mei. Volgens de topambtenaar, belast met de coördinatie van het coronabeleid, is het daarvoor nog te vroeg.

"Dit is geen vrolijke boodschap, maar het is de epidemiologische realiteit", zei Facon zaterdag in gesprek met De Tijd. Hij ziet liever een eventuele heropening halverwege de maand. Zijn boodschap vindt gehoor bij viroloog Marc Van Ranst, die op Radio 1 in België opriep tot realiteitszin.



"Wanneer we zien dat de cijfers niet heel snel dalen, moet je op een gegeven moment durven zeggen dat 1 mei onmogelijk wordt om te halen."