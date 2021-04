In Parijs hebben 110 restaurantgangers vrijdag een bekeuring gekregen nadat ze betrapt waren in een illegale eetgelegenheid, zo meldt het Franse persbureau AFP zaterdag. In Frankrijk geldt sinds een week een derde lockdown, waarbij een avondklok van kracht is. Restaurants en andere horecagelegenheden zijn al sinds eind vorig jaar gesloten.

De politie is extra alert op illegale diners, nadat op 2 april in een chique buurt van Parijs door televisiezender M6 met een verborgen camera beelden werden gemaakt van een groots diner, in het geniep georganiseerd door zakenman en verzamelaar Pierre-Jean Chalençon.



Hij verklaarde dat dit al het zoveelste evenement was geweest en dat hij meerdere ministers ontvangen had. Dat leidde tot grote verontwaardiging onder de Franse bevolking. Aanklagers hebben tot dusver geen aanwijzingen gevonden dat er inderdaad ministers aanwezig waren bij een van de evenementen.