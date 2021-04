De onaangekondigde coronademonstratie in Baarn is zaterdag zonder grote incidenten verlopen, maakt de politie bekend. De protestmars tegen coronamaatregelen, georganiseerd door 'Police for Freedom', werd om 14.30 uur op verzoek van de gemeente beëindigd.

De gemeente zegt verrast te zijn door de demonstratie. Deze zou eerst in Hilversum plaatsvinden, maar wegens een verbod van die gemeente trokken de demonstranten richting Kasteel Groeneveld in Baarn. "Daar zijn, na oproepen op sociale media, in korte tijd veel mensen op afgekomen", aldus de gemeente Baarn. In totaal zouden zo'n vijftienhonderd tot tweeduizend mensen hebben meegelopen tijdens de protestmars.

Omdat de demonstratie rustig verliep, is besloten de-escalerend op te treden en de demonstratie zoveel mogelijk in goede banen te laten verlopen.