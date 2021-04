Voor de ongeveer miljoen moslims in Nederland begint deze week de vastenmaand ramadan, de tweede in tijden van corona. Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), dat 380 moskeeën in Nederland vertegenwoordigt, roept moslims op de ramadan thuis met het gezin te vieren en niet bij familie en vrienden op bezoek te gaan.

De vastenmaand begint dit jaar rond 13 april - maandag of dinsdag, dat is een beetje afhankelijk van de stand van de maan. Gedurende de vastenmaand, die tot medio mei duurt, mogen gelovige moslims overdag tussen zonsopgang en zonsondergang niet eten en drinken. De periode van vasten wordt 's avonds met een maaltijd verbroken. Normaal gesproken wordt dat met tientallen mensen gevierd, maar dat kan nu evenals vorig jaar niet doorgaan.

"Ramadan is gezelligheid en lekker eten, maar dat is niet de essentie. Het is ook een moment van bezinning om tot jezelf te komen", zegt CMO-bestuurslid Saïd Bouharrou. Hij verwacht dat de moslimgemeenschap zich, evenals vorig jaar, goed aan de coronamaatregelen zal houden en hij voorziet dan ook geen problemen.

Een paar weken geleden kreeg het CMO signalen dat sommige moskeeën plannen hadden om gelovigen voor het ingaan van de avondklok toe te laten, zodat ze in het gebouw konden overnachten. "We vonden dat binnen het CMO geen goed idee. We hebben dat besproken en men is van het idee afgestapt", aldus Bouharrou. De moskeeën zijn nu wegens de avondklok sowieso dicht voor het nachtgebed, dat na 22.00 uur wordt gehouden.