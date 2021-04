Met de pilot met testbewijzen, waarbij onder meer musea, dierentuinen en theaters de deuren openen voor bezoekers met een negatief coronatestresultaat, zijn honderden miljoenen euro's gemoeid.

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid laat zaterdag aan de NOS weten dat het project, dat van april tot eind augustus loopt, in totaal zo'n 925 miljoen euro gaat kosten. Dat betekent dat de gehele organisatie, inclusief de door de overheid beschikbaar gestelde sneltests, zo'n 185 miljoen euro per maand gaat kosten.

Woensdag liet de voorman van de organisatie van de pilot, Stichting Open Nederland, aan de Volkskrant weten dat het project ongeveer 700 miljoen euro gaat kosten, exclusief de kosten voor de toegangstests.

Tegenover zowel de Volkskrant als de NOS willen de betrokken partijen geen uitspraak doen over de precieze prijs die de overheid betaalt voor de sneltests, die worden aangekocht bij de commerciële testaanbieder Lead Healthcare.

Na de pilot is het de bedoeling dat de bedrijven zelf de preventieve tests regelen en betalen, schrijft de NOS. De prijs voor een commerciële sneltest verschilt per aanbieder en per afgenomen hoeveelheid, maar loopt al snel in de tientallen euro's.